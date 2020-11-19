Главой администрации Первомайского района переизбрана на 5 лет Ирина Сиберт

Ирина Сиберт стала главой администрации Первомайского района еще на 5 лет Фото: из открытых источников

По решению депутатов районной думы Первомайского района свои полномочия сохранит еще на пять лет глава муниципалитета Ирина Сиберт, информирует портал администрации Томской области.

Как сообщил председатель думы Первомайского района Геннадий Смалин, по результатам открытого голосования из двух предложенных претендентов на пост главы муниципалитета сегодня, 19 ноября, все 12 присутствующих на заседании депутатов единогласно поддержали Ирину Сиберт.

– Конкуренцию действующей главе составлял специалист жилищно-коммунального отдела администрации Октябрьского района Томска Владимир Вяткин, – уточнил спикер районной думы.

Согласно уставу Первомайского района глава муниципалитета избирается решением думы на пятилетний срок.

Ирина Ивановна Сиберт родилась в 1967 году в селе Куяново Первомайского района. В 1989 окончила Томский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2001 – Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В администрации Первомайского района Ирина Сиберт работает с 2001 года, где начинала муниципальную службу с должности главного специалиста экономического отдела. С 2013 года в качестве первого заместителя главы района исполняла обязанности руководителя администрации, в 2015 была избрана главой муниципалитета.