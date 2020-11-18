При пожаре в городе Стрежевом Томской области в квартире обнаружено тело мертвого мужчины

В результате пожара один мужчина погиб, другой пострадал от пламени Фото: из открытых источников

Вечером 17 ноября в городе Стрежевом Томской области произошел пожар в 5-этажном кирпичном жилом доме, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 19.36.

Пожар произошел в подвале в комнате 6х8 метров. Возгорание удалось ликвидировать в 20.09. В результате обгорели стены и обстановка по всей площади. Общая площадь пожара составила 48 кв. метров.

На месте работали 3 единицы техники и 10 человек.

В комнате пожарные обнаружили тело мужчины. Также в результате пожара 24-летний мужчина получил термические ожоги носа.

Причина пожара устанавливается.