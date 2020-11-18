Региональный сегмент Системы-112 к работе в Томской области готов – слово за комиссией и Москвой

Теперь все экстренные службы можно будет вызывать по единому номеру 112 Фото: из открытых источников

Межведомственная комиссия приступила к заключительному этапу тестирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Томской области, сообщает портал администрации региона.

В составе комиссии работают уполномоченные эксперты Минкомсвязи, АО «ГЛОНАСС», МЧС, МВД, ФСБ и полиции, представители областного департамента здравоохранения, регионального управления ГО и ЧС и муниципальных единых дежурно-диспетчерских служб.

В течение девяти дней специалисты оценят готовность региона к вводу Системы-112 в промышленную эксплуатацию и подготовят комиссионное заключение в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России для принятия окончательного решения.

Непосредственная приемка номера «112» в Томской области пройдет в шесть этапов, включая проверку рабочей документации, техзадания, функциональности Системы, квалификации персонала, а также комплексные испытания ее надежности и телекоммуникационной подсистемы.

Для тестирования элементов системы комиссия подготовила несколько сценариев техногенных происшествий.

Каждый этап оценки будет считаться выполненным только в случае положительного заключения большинства участвующих в испытаниях экспертов. Все возникшие в ходе госприемки замечания комиссия зафиксирует в контрольном протоколе.

Ранее заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов заявил о полной готовности регионального сегмента Системы-112 к вводу в промышленную эксплуатацию.