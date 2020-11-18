Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

В Томской области от новой коронавирусной инфекции умерло еще трое человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 18 ноября, стало известно о смерти еще жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 143 человек.

- Томская область за последние сутки умерло трое человек - говорится в сообщении.

По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: у всех была гипертоническая болезнь, у двоих еще установлена хроническая болезнь почек, сахарный диабет и ожирение, в анамнезе одного - онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

За весь период в Томской области установлены 16 050 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 10 551, умерших 143.