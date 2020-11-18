Дума Томска отложила вопрос о строительстве нового жилого микрорайона по ул. Мокрушина

Поводом отложить решение по участку на Мокрушина стали недоработки в проекте застройки. Фото: из открытых источников

Дума города Томска отложила рассмотрение вопроса о переводе территории на ул. Мокрушина в зону жилого назначения. Депутаты запросили дополнительные документы по проекту строительства на этой площадке нового микрорайона, сообщила 17 ноября пресс-служба гордумы.

Ранее, 3 ноября, на собрании городской Думы рассматривался вопрос о смене территориального зонирования участков, находящихся вблизи и на территории бывшего радиотехнического завода. Депутаты отправили его на доработку в профильный думский комитет. Было предложено присвоить земельному участку по ул. Мокрушина, 11/1, статус функциональной общественно-жилой зоны и территориальной зоны общественного жилого назначения ОЖ.

– Чтобы иметь полное представление о проекте, было принято решение не торопиться и запросить дополнительные материалы у областных коллег. Сегодня нам люди задают вопросы, связанные с социальной инфраструктурой, транспортной доступностью планируемого микрорайона. Более подробная информация позволит депутатам принять решение для себя, поддерживать каждому из них этот проект или нет, – пояснил Андрей Петров, председатель комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре гордумы.

По данным из открытых источников, ОАО «Томский радиотехнический завод» было признано банкротом летом 2013 года. После этого начались торги по продаже имущества предприятия, большую часть которого приобрел бизнесмен Ринат Аминов. Именно он фигурирует как пострадавшая сторона в деле мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного на два месяца по решению суда.

В феврале 2020 года участники градостроительного совета при губернаторе Томской области обсудили концепцию проекта планировки нового жилого микрорайона, ограниченного ул. Мокрушина, Континентальной и Коларовским трактом. Теперь, исходя из объективных и субъективных обстоятельств, решение вопроса по застройке территории бывшего ТРЗ выходит на очередной виток.