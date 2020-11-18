Бойкот маске: в Томской области пассажирку такси оштрафовали на 2 тыс. рублей

Нарушительнице режима повышенной готовности из Северска суд выписал штраф в размере 2 тыс. рублей. Фото: Из открытых источников

Недавно Северским городским судом Томской области было рассмотрено дело местной жительницы, которая села в такси без средств индивидуальной защиты (СИЗ), настаивала на том, чтобы ехать без маски, говоря, что распоряжение администрации Томской области от 18.03.2020 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» является незаконным, как и требование к гражданам носить маски. Об этом сообщает пресс – служба суда города-спутника Томска.

- Гражданка И. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и квалифицируется как невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, - уточнили в Северском суде. И добавили, что поведение нарушительницы не относится к случаям, предусмотренным ч.2 ст. 6.3 КоАП. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.

Смягчающим обстоятельством судья признал то, что у женщины есть малолетний ребенок. Постановление не вступило в законную силу.