В 2021 году власти планируют расселить в Томске более 700 аварийных квартир

Жильцы томских развалюх уже заждались обещанного властями новоселья. Фото: из открытых источников

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Томске необходимо расселить 234 квартиры из аварийного фонда общей площадью 8,3 тыс. кв. метров. В них проживают 554 человека, сообщает пресс-служба мэрии.

На эти цели предусмотрено 570,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 344,7 млн, из областного – 133,9 млн, из средств местного бюджета – 92,2 млн руб. На первое ноября из общей суммы профинансировано 475,7 млн руб.

– 18 ноября завершается прием заявок на электронные аукционы, объявленные администрацией Томска, для приобретения еще 6 квартир в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области, – говорится в пресс-релизе.

Врио мэра Михаил Ратнер рассказал: «С начала года для расселения жителей аварийных домов было приобретено 97 квартир на первичном рынке, а также выплачено возмещение собственникам 112 квартир. До конца 2020-го планируется приобрести еще 9 квартир у застройщиков и выплатить собственникам 16 аварийных квартир возмещение их стоимости».

В следующем году в областном центре планируется расселить 706 аварийных жилых помещений (общей площадью 25 922,5 кв. метров), где проживает 1 886 человек. Собственники 218 квартир получат возмещение. В мэрии уточнили: наниматели муниципального жилья должны получить квартиры в новых домах, которые будут построены по пер. Целинному и в мкр. № 8 (Солнечная Долина), а также приобретены у застройщиков на первичном рынке.