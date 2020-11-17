Респираторный госпиталь "Северного парка" принял первых пациентов в Томске

Первая частная больница для пациентов с COVID-19 приняла первых больных. Фото: из открытых источников

Респираторный госпиталь жилого района Томска «Северный парк» начал работу в тестовом режиме. Больница рассчитана на долечивание больных с COVID-19, оплату лечения покрывает мед страховка. Сегодня госпиталь принял первых пациентов из Томской районной больницы, - сообщает региональный оперштаб.

Уточняется, что в этой больнице будут долечивать пациентов с подтвержденным COVID-19 из других мед учреждений. Госпиталь рассчитан на 86 коек, при необходимости их количество могут увеличить до 112. Четыре койко-места находятся в палате интенсивной терапии. Лечение оплачивается за счет средств ОМС. Госпиталь работает на базе многопрофильного центра Park Health.

По словам руководителя медицинского объединения «Здоровье» Екатерины Фельзингер, в новом госпитале уже установлены функциональные кровати, четыре аппарата ИВЛ, три кислородных концентратора, палатный рентгеновский аппарат. В стадии монтажа две кислородные рампы. В конце декабря будет смонтирована кислородная станция на 100 литров. Создан запас необходимых средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

В медперсонал госпиталя вошли сотрудники медицинских организаций, входящих в медицинское объединение «Здоровье» и других учреждений здравоохранения.