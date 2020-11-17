Прогноз синоптиков по Томску и области 17 ноября 2020: без осадков и легкий мороз

Сегодня осадков не ожидается, днем будет прохладно. Фото: Из открытых источников

По сведениям метеорологов, в областном центре во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура днем от -9 до -11. На дорогах местами гололедица.

По области также ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут -7, -12, местами до -17 °С. На дорогах гололедица.