Пьяные семейные разборки в Томске: мужчина порезал брата, а маму ограбил из-за 1 тысячи рублей

Никогда не знаешь кто кого убьет в ходе пьяного застолья Фото: из открытых источников

Октябрьский районный суд г. Томска признал ранее судимого за кражи 46-летнего томича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), сообщает сайт областной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2019 года в ходе совместного распития алкогольных напитков подсудимый начал требовать от младшего родного брата и своей матери денежные средства в сумме 1 тыс. рублей. Получив отказ, подсудимый повалил брата на пол и ударил его кухонным ножом в подлопаточную область, причинив проникающее ранение грудной клетки, квалифицированное как тяжкий вред здоровью. После этого мать передала подсудимому деньги, с которыми он покинул квартиру.

Подсудимый вину в инкриминированном деянии признал частично, заявив, что умысла на нанесение тяжких телесных повреждений брату у него не было.

С учетом тяжести содеянного и факта совершения подсудимым этого преступления в условиях рецидива преступлений государственный обвинитель потребовал назначения виновному наказания исключительно в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.