В результате аварии в Томске пострадала девушка-пассажир, которая доставлена в больницу

В результате невежливости водителя на дороге пострадала томичка Фото: из открытых источников

15 ноября в Томске около 09 часов 45 минут на территории парковки здания № 13 «б» по проспекту Комсомольскому, произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz GL и Nissan Cefiro, сообщает сайт областного управления полиции.

По предварительной информации, 25-летний мужчина-водитель автомобиля Mercedes не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу».

С травмами 22-летняя девушка-пассажир автомобиля Nissan доставлена в больницу.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба обращаться по адресу: город Томск, улица Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, телефон 8 (3822) 795-300.