В Томске поисковики-волонтеры отряда «Лиза Алерт» зовут в свои ряды добровольцев

Томские поисковики ищут в отряд добровольцев Фото: из открытых источников

Томский поисковый отряд «Лиза Алерт» объявляет набор добровольцев в областном центре. Встреча пройдет в воскресенье, 22 ноября.

Как сообщают активисты в соцсети, встреча состоится в режиме онлайн. Волонтеры расскажут о работе отряда и о том, какие методики используются при поиске человека.

Как они пишут: «Познакомим с различными направлениями в отряде и подскажем, куда вы можете применить свои способности или просто свободное время».

Лекция пройдет 22 ноября 2020 года в 16:00 в Zoom. Чтобы посетить данное мероприятие, необходимо зарегистрироваться.