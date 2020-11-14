Райффайзенбанк: факсы и курилки покинут офисы будущего

Программа «Райффайзен сфера» – это комплексный подход к обеспечению благополучия. Фото: из открытых источников

Райффайзенбанк изучил то, как россияне видят офис будущего. В опросе приняли участие более пяти тысяч человек из крупных городов России. С точки зрения большинства респондентов, через пять лет офис в первую очередь покинут такие атрибуты как стационарный телефон, факс и курилка.

При этом большая часть опрошенных жителей уверена, что в будущем всегда найдется место конференциям в формате дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), а сам подход к организации рабочего процесса будет более гибким – с возможностью совмещать работу из дома и офиса, незакрепленными рабочими местами и возможностью уединиться.

Самым непопулярным атрибутом офиса будущего стала возможность приводить в офис животных и детей (dogs-friendly и kids-friendly офисы) – ее как вероятный атрибут выбрали всего 9% опрошенных.

– Мы верим, что комфортная среда – это залог успешного развития каждого человека, – рассказал руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. – В этом году мы сформулировали комплексный подход к обеспечению благополучия: все инициативы объединены в программе под названием «Райффайзен сфера». Она охватывает пять ключевых сфер, в которых банк оказывает поддержку сотрудникам: карьера, финансовое и социальное благополучие, психологическое и физическое здоровье.

Больше о программе «Райффайзен сфера» можно узнать на сайте банка.

Источник: исследование Райффайзенбанка, октябрь 2020 года Фото: из открытых источников

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