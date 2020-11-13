14 и 15 ноября в Томске будут работать ярмарки выходного дня во всех районах города

Фермеры и сельчане из районов региона везут в Томск свою продукцию Фото: из открытых источников

В ближайшие выходные дни в районах города Томска состоятся ярмарки, где томичи по доступным ценам могут приобрести продукцию от крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий из Первомайского, Кожевниковского, Кривошеинского, Зырянского, Асиновского, Шегарского и Томского районов.

В широком ассортименте здесь еженедельно представлены мясо птицы, речная рыба, молочная продукция, овощи, дикоросы, мед.

Всего в Томске будут работать около 200 торговых мест на 19 ярмарках, в том числе в поселке Светлый (пос. Светлый, 29), на пр. Академический, 13, возле ДНТ «Авангард», а также на ул. Мокрушина, 9.

Организация ярмарки, предоставление мест для продажи товаров осуществляются в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации города Томска от 31.01.2011 № 74. Участие в ярмарках бесплатное. Участники обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, ветеринарии, пожарной и общественной безопасности.