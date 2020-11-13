С начала года в Томской области препараты для лечения сахарного диабета получили 24 737 человек

Регион закупил для больных диабетом необходимые препараты Фото: из открытых источников

С начала 2020 года жизненно необходимые препараты для лечения сахарного диабета, в том числе инсулины, получили 24 737 жителей Томской области, сообщает портал администрации региона.

Как сообщила главный эндокринолог департамента здравоохранения Марина Харахулах, в регионе зарегистрировано 37 786 больных сахарным диабетом, из них 289 дети. При этом у 94% пациентов диагностирован диабет второго типа, когда нет зависимости от инсулина.

В течение этого года Томская область потратила на закупку препаратов для региональных льготников 150,9 млн рублей, в том числе 82,9 миллиона – на инсулины.

– Пациентов с сахарным диабетом мы обеспечиваем льготными лекарствами за счет федерального и областного бюджетов. Потребность в инсулинах в регионе закрыта на сто процентов, – подчеркнула председатель комитета лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова.

Она уточнила, что дополнительно для диабетиков на 10,2 млн рублей закуплены расходники для инсулиновых помп и тест-полоски на сумму 7,6 млн рублей.

14 ноября во всем мире отмечается День борьбы с диабетом. Впервые он был проведен Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году с целью осведомленности о профилактике сахарного диабета и его осложнениях.