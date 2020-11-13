Биография мэра Томска Ивана Кляйна

Мэр Иван Кляйн проработал на посту градоначальника семь лет Фото: Из открытых источников

Иван Григорьевич Кляйн родился 8 июня 1959 года в селе Ромадан Семипалатинской области (Казахстан).

В 1976 году с золотой медалью окончил среднюю школу в городе Панфилов Талды-Курганской области. До призыва в армию работал слесарем на заводе. В 1979 году поступил в Томский политехнический институт, после окончания которого в 1984-м работал мастером на приборостроительном заводе в городе Фрунзе.

С 1985 года – главный механик на Томском пивоваренном заводе. С 1987 года – главный инженер завода, в 1991-м назначен на должность директора. С 1994-го по 2013 год – генеральный директор ОАО «Томское пиво». После ухода Кляйна с поста гендиректора предприятие возглавила его супруга Галина.

Депутат Законодательной думы Томской области четырех созывов (1997-2013 годы).

В октябре 2013 года Иван Кляйн был избран мэром города Томска; на выборах 9 сентября 2018 года переизбран на второй срок.

В марте 2020-го Кляйн прославился тем, что в рамках церемонии вручения наград меценатам Томска по итогам 2019 года наградил почетным знаком свою жену – генерального директора ОАО «Томское пиво» Галину Кляйн.