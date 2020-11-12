Статистика: в начале этого года в селах и деревнях Томской области проживало почти 300 тыс. жителей

Село Томской области находится в постоянном развитии Фото: из открытых источников

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, на 1 января 2020 года в сельской местности проживало 297,8 тыс. жителей области, что составляет 27,6% от общего числа населения региона, сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села.

За счет нового строительства сельский жилищный фонд в регионе вырос до 7174 тыс. кв. метров, в том числе в 2019 году было построено 198 тыс. кв. метров жилья.

На начало текущего года одиночное протяжение уличной газовой сети составило 1292 км (на 4,4% больше, чем в 2017 году), уличной водопроводной сети 1711 км (сократилось на 0,5% по сравнению с 2017 годом), уличной канализационной сети 220 км (на 2,6% больше, чем в 2017 году). Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исполнении за три года увеличилась на 1,5% и составила 447 км.