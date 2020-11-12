МЧС: 12 ноября в Томске ожидается усиление ветра с порывами, метели и гололед

МЧС предупреждают томичей о непогоде и призывают быть бдительными и одеваться теплее. Фото: из открытых источников

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 12 ноября по области и городу ожидаются мокрый снег, метели, гололедные явления, усиление ветра с порывами до 25 м/с, - сообщает пресс-служба МЧС Томской области.

Уточняется, что очень внимательными необходимо быть дорожным службам и владельцам автомашин. Гололедица и мокрое дорожное полотно могут спровоцировать рост аварий и автомобильные пробки. Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневрирований и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас.

МЧС также рекомендует горожанам быть предельно осторожными с огнем при печном отоплении, это может стать источником пожаров. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.