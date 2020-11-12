Больничный по телефону: в Томской области для контактных лиц и COVID-пациентов вводится новый сервис

За счет онлайн-сервиса власти рассчитывают существенно разгрузить томские поликлиники. Фото: из открытых источников

Больные с диагнозом «коронавирусная инфекция», а также бессимптомные контактные лица получать возможность оформить больничные листы без посещения врачей. Сделать это они смогут по телефону Центра медицинского мониторинга, сообщил замглавы регионального оперштаба Иван Деев.

Напомним, на днях в Томской области заработал онлайн-сервис для контактных с COVID-19. Граждане, узнавшие о положительном результате теста, могут оставить сведения о себе, а также о контактных с ними лицах через специальный сайт. Анкета для заболевших доступна по ссылке. На этом же сайте можно найти анкету для контактных лиц. Сведения онлайн-сервиса должны передаваться в управление Роспотребнадзора и медорганизации для оперативного реагирования.

В анкете указываются контактные данные, медицинская организация, где обслуживается пациент, наличие или отсутствие симптомов заболевания. Санврачи делают представление и отдают в Центр удаленного мониторинга, который связывается с паицентом и прорабатывает вопрос открытия/закрытия больничного листа.

Иван Деев пояснил: «Мы выделили эти две категории пациентов. Возможно, в течение недели заберем еще две. Они смогут открывать и закрывать больничные листы через номер центра 777-200. Там сейчас работают доктора, старшие смены. Все они имеют цифровые подписи». За счет такого решения власти рассчитывают существенно разгрузить поликлиники, подчеркнул замгубернатора.