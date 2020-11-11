Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

В Томской области за минувшие сутки скончалось трое человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 ноября, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 134 человек.

- Томская область за последние сутки умерло трое человек - говорится в сообщении.

По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: двое страдали ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью, также у пациентов были определены хроническая болезнь почек, сахарный диабет, ожирение, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

За весь период в Томской области установлены 14 565 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 338, умерших 134.