Власти: за нарушение контрактов по благоустройству в Томске подрядчики заплатят штрафы

Не все подрядчики уложились в сроки, отведенные на благоустройство общественных пространств. Фото: из открытых источников

Администрация Томска намерена предъявить претензии к подрядчикам, превысившим сроки благоустройства общественных пространств, сообщает пресс-служба мэрии. Сегодня работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» приняты и оплачены по нескольким объектам, включая пешеходную зону по ул. И. Черных, сквер по ул. Кутузова и площадку на ул. Трифонова, где установлены малые архитектурные формы.

– Администрация определяет размер неустойки за превышение сроков благоустройства сквера по ул. Кутузова. Согласно муниципальному контракту, монтаж электроосвещения должен был быть выполнен до 15 октября. Однако акт приемки работ был подписан 19 октября, просрочка составила четыре дня, – говорится в пресс-релизе.

Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус пояснил: «По каждому объекту есть контракт, в котором четко прописан порядок начисления пени и штрафов за превышение сроков благоустройства, ответственность подрядчиков за те или иные нарушения, в том числе, по качеству работ. Взыскать с исполнителей контрактов штрафы – законное право администрации Томска. Сейчас претензионная работа также ведется в отношении компании, смонтировавшей пандус по ул. Обручева».

Если подрядчик откажется от добровольной уплаты неустойки, департамент дорожной деятельности и благоустройства обратится в суд для взыскания штрафных санкций в судебном порядке. Общий срок исковой давности в таких случаях составляет три года.

Ранее сообщалось, что мэр Томска Иван Кляйн поручил обеспечить нормативное содержание новых общественных пространств в зимнее время. Речь идет о 16 территориях, которые были благоустроены в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».