В Томской области жюри конкурса назовет лучших работников отрасли АПК

Скоро мы узнаем лучших среди профессионалов АПК области Фото: из открытых источников

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области объявил о проведении областного конкурса на лучших работников отрасли, сообщает сайт департамента.

Конкурс проводится по 37 номинациям. Жюри выберет лучшего животновода, агронома, зоотехника, комбайнера, тракториста и других профессионалов своей сферы, а также лучшие звенья и коллективы, добившиеся успешных показателей в этом году.

Информация о номинациях конкурса, критериях оценки заявок размещена на сайте департамента.

Прием заявок осуществляется ежедневно с 16.11.2020 года до 20.11.2020 включительно по адресу: г. Томск, пр. Развития, д. 3, кабинет 323-1, отдел по кадровой и административной работе.

Награждение победителей конкурса пройдет в рамках VI Агрономического собрания Томской области, которое состоится с 3 по 4 декабря 2020 года.