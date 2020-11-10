Мошенники обманули томского пенсионера на один миллион рублей

Мужчина, поддавшись соблазну быстро разбогатеть, перевел злоумышленникам более 1 млн рублей. Фото: Из открытых источников

Семидесятилетний житель Томска обратился в дежурную часть УМВД России с заявлением о хищении денежных средств с его банковской карты. Мошенница по телефону представилась сотрудницей инвесткомпании и предложила пенсионеру проинвестировать деньги для получения дополнительного дохода. Мужчина перевел 1,1 миллион рублей, обещанный доход, как и свои деньги, он не получил, - сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«По предварительным данным, на сотовый телефон потерпевшего поступил звонок с номера +7-495…, незнакомая девушка представилась сотрудником инвестиционной компании и предложила томичу, путем инвестирования денежных средств, получить дополнительный доход, который зависел от изменения курса валют», - пишут на сайте УМВД.

Уточняется, что пенсионер, поддавшись соблазну быстро разбогатеть, перевел мошенникам более 1 100 000 рублей. После получения денежных средств «сотрудники банка» так и не ответили, требования о выводе денег не выполнили.

УМВД России по Томской области призывают граждан запомнить следующее:

При совершении покупок и продаж в интернете тщательно проверять электронные адреса. Зачастую предлагаемые мошенниками ссылки на оплату отличаются всего несколькими символами.

Сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы и платежных систем никогда не звонят и не присылают писем гражданам с просьбой предоставить свои данные.

При звонке клиенту сотрудники банка никогда не просят сообщить ему реквизиты и совершить какие-либо операции с картой или счетом.

При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках получения сведений о реквизитах карты и другой информации необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка либо позвонить в организацию по официальному номеру контакт-центра (номер телефона службы поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской карты).

УМВД также напоминает, что перевод денежных средств с карт граждан под разными предлогами – один из самых распространенных способов обмана мошенников. Будьте бдительны.