Чиновник или мошенник: томские власти – о ложных телефонных звонках предпринимателям

Кто на том конце провода - мошенник или представитель власти? Информацию рекомендуют перепроверять. Фото: Из открытых источников

- Администрация Томской области информирует о том, что активизировались случаи мошенничества: руководители предприятий получают массовые звонки якобы от представителя заместителя губернатора Сергея Ильиных с просьбой оказать материальную помощь учреждениям здравоохранения и медикам, - сообщила пресс-служба Белого Дома.

Уточняется, что в разных случаях мошенники используют разные схемы и легенды, высказывая, к примеру, просьбы приобрести медицинское оборудование, либо путевки для отдыха врачей, и так далее.

- Мы приветствуем помощь бизнеса томским медикам, которые с марта без выходных и отпусков на передовой борьбы с коронавирусом. Многие предприниматели и руководители искренне откликнулись на нашу общую беду, за что им большая благодарность. Но мы не делаем адресных звонков, не принуждаем представителей бизнеса внести взнос в борьбу с пандемией. Если вам поступило такое предложение, это мошенники, – подчеркнул вице-губернатор Сергей Ильиных.

Администрация региона призывает предпринимателей, получивших такие просьбы, перепроверять информацию.