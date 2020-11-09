Студенты техникумов в Томской области учатся очно, а большинство студентов вузов - на дистанте Фото: из открытых источников

В Томской области колледжи и техникумы продолжат очное обучение студентов. Такое решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Оперштаб определил, что на дистанционное обучение будут переводиться отдельные группы или учреждение полностью при выявлении в коллективе 10% и более заболевших СОVID-19 или 20% и более заболевших ОРВИ или гриппом, сообщает портал администрации Томской области.

На начало ноября эпидемиологическая ситуация в техникумах и колледжах Томской области была следующей: за два месяца (сентябрь и октябрь) СОVID-19 был подтвержден у 117 студентов (0,5% от общей численности) и 50 сотрудников (1,3% от общей численности).

В связи с тем, что в учреждениях, расположенных в Томске, процент заболевших выше, чем в других районах области, департамент профессионального образования Томской области предложил меры для снижения количества студентов, одновременно пребывающих в учебных корпусах.

– С сегодняшнего дня для студентов 2 и 3 курсов теоретические занятия будут проходить дистанционно циклами по две недели. Непосредственно в образовательном учреждении для каждой группы будет разработан график проведения теоретических занятий в дистанте и очной форме, – уточнил начальник департамента Юрий Калинюк.

Региональный оперативный штаб также рекомендовал руководителям томских вузов организовать обучение для студентов 2-4 курсов преимущественно в дистанционном формате, а для студентов первого и выпускных курсов очный или смешанный формат обучения: лекции в дистанционном режиме, практические и лабораторные занятия преимущественно в очном режиме.

– Такие меры позволят минимизировать заражение среди студентов и преподавателей вузов. Иногородние студенты смогут вернуться домой и продолжить обучение в дистанте. Уменьшение количества студентов в общежитиях также поможет исключить вспышки заболеваемости, – прокомментировал ситуацию начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской области Петр Каминский.

На 1 ноября 2020 года в томских вузах на очном режиме занятия проводились лишь для 5 715 человек (в основном первые и выпускные курсы СибГМУ и ТПУ), в смешанном режиме – для 11 454 человек. В дистанционном формате первый семестр проходит для 22 311 студентов.