МЧС: в Томской области ожидается усиление ветра до 23 м/с

По сообщению гидрометцентра Томкой области днем в регионе ожидаются порывы ветра до 23м/с, дождь, мокрый снег. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 9 ноября и в ночь на 10-е в регионе и в городе ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, днем осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщает пресс-служба МЧС.

"По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 9 ноября и ночью 10 ноября по области и городу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра с порывами 18-23 метров в секунду, на дорогах местами сильная гололедица", – говорится в тексте оперативного предупреждения гидрометцентра.

МЧС России по Томской области предупреждает, что в связи с погодными условиями возможны аварии на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падения слабозакрепленных конструкций, происшествия на дорогах, пожары в жилом секторе.

Будьте бдительны, берегите себя.