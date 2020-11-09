Недвижимость: спрос на покупку земельных участков в Томской области вырос на 75%

По данным интернет-сервиса, в III квартале стоимость земельных участков в регионе не выросла. Фото: из открытых источников

Интерес к покупке участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) продолжает оставаться стабильно высоким: к такому выводу пришли эксперты интернет-сервиса «Авито Недвижимость». Несмотря на небольшое сезонное снижение по сравнению со II кварталом, годовой рост спроса на земельные участки в России по итогам III квартала составил 43%.

При этом в Томской области за последние 12 месяцев спрос на покупку земли под ИЖС увеличился на 75%. При этом цены пока остаются на уровне II квартала и даже незначительно уступают показателям 2019 года. Так, к октябрю стоимость земельных участков в регионе снизилась на 2%, составив 43 тыс. руб. за сотку.

В среднем по России цена земли за сотку составила 39 тыс. руб. Самые доступные участки под ИЖС можно приобрести в Пермском крае (23 тыс. руб.), в Омской и Челябинской областях, Республике Удмуртия и Красноярском крае (25 тыс. руб.).

Как отмечено в сообщении, на ценообразование в этом сегменте рынка влияют несколько факторов: удаленность от города, престижность района или населенного пункта, в котором приобретается земля, а также наличие необходимой инфраструктуры и коммуникаций.

В условиях продолжающегося роста стоимости квартир все больше жителей региона рассматривают покупку земли как выгодную альтернативу приобретению городской недвижимости, считают аналитики. Повышенной востребованности участков под ИЖС способствуют и другие факторы, например, программа «Сельская ипотека». Она была запущена в России в начале 2020 года, и правительство уже анонсировало увеличение ее финансирования практически в три раза в 2021-м.