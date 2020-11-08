В томской МСЧ № 2 от последствий коронавируса умерли два томских врача

В МСЧ № 2 умерли от ковида два известных томских врача Фото: из открытых источников

В томской МСЧ № 2, где располагается респираторный госпиталь для больных коронавирусом, умерли два известных томских врача Олег Буров и Валерий Шиканков, сообщают их коллеги и родственники.

Заведующий инфекционным отделением медико-санитарной части «Строитель» Олег Буров скончался на 61 году жизни. С 20 октября он находился на лечении в МСЧ № 2, последнее время находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Олег Буров работал в МСЧ «Строитель» с 1991 года. Преподавал на кафедре пропедевтики внутренних болезней СибГМУ. Работал в должности заведующего терапевтическим отделением. Летом 2020 на некоторое время МСЧ начала принимать своих пациентов по основным заболеваниям, но уже с 25 сентября коллектив вновь вернули к работе с COVID-19.

Также стало известно о смерти томского кардиолога Валерия Шиканкова. Скончался специалист также в МСЧ № 2, где находился с октября.