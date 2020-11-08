В ночной аварии в Томске на улице Красноармейской пострадали два человека и четыре автомобиля

ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Томской области Фото: из открытых источников

8 ноября около 01:45 ночи на улице Красноармейской в Томске произошла авария с участием четырех автомобилей: Lexus GX460, Honda Stepwgn, Toyota Carina, Toyota Land Cruiser Prado , сообщает пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

Женщина-водитель Lexus потеряла контроль над движением машины и наехала на бордюр, после чего случились столкновения с другими автомобилями. Предположительно, женщина была пьяна. Происшествие случилось на улице Красноармейская, 9

По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем Lexus, двигаясь по Красноармейской в направлении улицы Лебедева, утратила контроль за движением машины. Автомобиль наехал на бордюрный камень, а после продолжил движение и столкнулся с движущейся попутно Honda Stepwgn.

После удара оба автомобиля выехали на полосу встречного движения и совершили столкновение со встречными транспортными средствами — Toyota Carina и Toyota Land Cruiser Prado.

С травмами 38-летний мужчина-пассажир Lexus и 20-летний мужчина-пассажир Honda доставлены в медицинское учреждение.

ГИБДД требуется помощь очевидцев ДТП. Их просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефоны: 8 (382-2) 795-300, 66-44-22.