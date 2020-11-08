В Томске сегодня ночью при пожаре на Степановке погиб пожилой мужчина

Огненный петух уносит с собой жизни сибиряков Фото: из открытых источников

8 ноября ночью на улице Богдана Хмельницкого в микрорайоне Степановка в Томске загорелся одноэтажный брусовый дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огнеборцы достаточно быстро справились с пламенем. При тушении сотрудники ведомства обнаружили тело мужчины.

По данным пресс-службы, на момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома и веранды. Обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. В комнате на полу возле кровати огнеборцами было обнаружено тело 60-летнего мужчины.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 13 человек.

Причина пожара устанавливается.