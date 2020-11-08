В суд в Томске направлено уголовное дело в отношении мужчин, обвиняемых в незаконном сбыте сладостей с наркотой

Один из томских наркоторговцев пошел на сделку со следствием Фото: из открытых источников

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району города Томска завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимых жителей Томска 1990 и 1988 года рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере», сообщает сайт регионального управления полиции.

По версии следствия, обвиняемые сбывали на территории областного центра наркотическое средство «марихуана», а также кондитерские изделия, содержащие в своем составе наркотическое средство «тетрагидроканнабинол».

Противоправная деятельность наркоторговцев была пресечена томскими полицейскими в июле 2020 года. Реализуя оперативную информацию, оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «ГРОМ» регионального УМВД задержали обоих наркосбытчиков. В ходе проведения обысковых мероприятий по их местам жительства сотрудниками полиции были изъяты наркотические средства в значительном размере, а также денежные средства, полученные преступным путем.

В ходе предварительного следствия один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал признательные показания и показал оперативникам местонахождение тайника, расположенного в п. Зональная станция г. Томска. Там находились кондитерские изделия, содержащие в своем составе наркотическое средство «тетрагидроканнабинол» общей массой 0,64 грамма.

В отношении одного из обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – домашний арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Томска для рассмотрения по существу.