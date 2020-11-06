Власти Томска намерены продолжить газификацию отдаленных территорий города

"Голубое топливо" придет в дома жителей окраин Томска Фото: из открытых источников

Вопрос газификации окраин Томска определен в стратегии муниципалитета как приоритетный, сообщает сайт мэрии областного центра.

За последние годы в Томске газифицирован мкр Сосновый бор, сейчас завершается газификация в с. Дзержинском.

В наличии у мэрии есть проектно-сметная документация на строительство сетей газоснабжения еще по 6 территориям, среди которых поселки Лоскутово, Кузовлево, Штамово, Спутник, Степановка и ряд других.

На днях состоялась рабочая встреча с участием руководителей департамента городского хозяйства и департамента капитального строительства, а также представителей компании «Газпром газораспределение Томск». Сторонами была достигнута договоренность о том, что «Газпром газораспределение Томск» включит в свою инвестпрограмму разработку ПСД и строительство газовых сетей в мкр «Залесье».

Также обсуждалась возможность заключения концессионного соглашения между муниципалитетом и газовиками по строительству новых сетей и объектов газоснабжения на отдаленных территориях. Проект такого соглашения планируется разработать до конца года.

Так, проект газоснабжения п. Кузовлево включает строительство 12,7 км сетей газоснабжения и 3 ГРПШ, что даст возможность подключить порядка 240 домовладений.

По объекту «Газоснабжение д. Лоскутово» протяженность сетей газоснабжения составит 11,5 км, количество потребителей – 271 домовладения. А для газоснабжения жителей п. Штамово, п. Спутник необходимо построить 10,8996 км, сетей.

Самым масштабным по количеству домовладений, которые могут быть подключены к газу в результате строительства сетей, может стать объект «Газификация микрорайона Степановка МО «Город Томск». Проектно-сметная документация предполагает строительство 12,5755 км сетей и 3 ГРПШ, что позволит подключить газ в 407 домовладений. Совокупная стоимость всех объектов, по которым разработана ПСД, превышает 330 млн рублей

Муниципалитет подал бюджетную заявку на софинансирование работ по строительству объектов в рамках подпрограммы «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области». При рассмотрении на комитетах Законодательной Думы Томской области обсуждался вопрос включения в программу на 2021-2022 год строительно-монтажных работ по газификации Степановки.

В проекте муниципального бюджета предусмотрены средства на проектно-изыскательские работы по газификации мкр Спичфабрика.