Томские спасатели эвакуировали из горящей котельной 5 газовых баллонов

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Сотрудники МЧС вечером 5 ноября целый час тушили пожар в котельной, пристроенной к трехэтажному зданию на улице Парковая, 26в в Томске из котельной были эвакуированы пять газовых баллонов, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть 5 ноября в 21.19. По данным ведомства, пожар был потушен в 22.12, общая площадь пожара составила 12 "квадратов".

Также уточняется, что в трехэтажном здании на Парковой, 26в на первом этаже находится гараж, второй и третий этажи жилые. Котельная пристроена вплотную к зданию, ее площадь – 3 на 4 метра. В результате пожара сгорела обрешетка крыши котельной, обгорел угол здания. Эвакуировано пять газовых баллонов.

В тушении принимали участие девять человек и две единицы техники.