Два томских таксиста от имени мошенников подарили конфеты и алкоголь полицейским

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Двое таксистов привезли в дежурную часть томской Госавтоинспекции две бутылки алкоголя и две коробки конфет, объяснив, что им поступил «заказ на доставку». Их также попросили перевести по две суммы на номера телефонов «заказчиков». Более 15 тысяч им не вернули, - сообщает в пятницу пресс-служба УМВД региона.

«Два жителя областного центра 1985 и 1961 года рождения, работающие водителями такси, обратились в дежурную часть УГИБДД России по Томской области. Каждый принёс с собой бутылку алкогольного напитка и коробку конфет, пояснив, что им поступил заказ с просьбой доставить вышеуказанное в структурное подразделение регионального УМВД», - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники также попросили мужчин внести по две суммы на номера телефонов, условившись, что деньги будут возвращены в полном объеме сразу после доставки продуктов. Мужчины выполнили указания злоумышленников и лишились более 15тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье РФ "Мошенничество". Максимальная санкция – 5 лет лишения свободы. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не верить мошенникам, которые обещают быстрые заработки, «выгодные» кредиты и неожиданные выигрыши.