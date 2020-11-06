О долгах налогоплательщики Томской области узнают по телефону

«Горячая линия» Долгового центра УФНС будет работать по 30 ноября. Фото: Из открытых источников

«Горячая линия» для должников открылась в Управлении федеральной налоговой службы России по Томской области (УФНС).

Напомним, что с октября 2020 года в регионе заработал Долговой центр УФНС, где занимаются взысканием задолженностей с физических и юридических лиц и сопровождением процедуры банкротства. Прежде эти функции были рассредоточены по различным подразделениям управления.

- Позвонив по номеру +7 (3822) 791-504, жители региона могут проверить наличие или отсутствие у них задолженности по налогам, узнать, как погасить ее, получить разъяснения о способах урегулирования, – сообщила пресс-служба управления.

Телефонная линия работает в автоматическом режиме: позвонившему достаточно наговорить информацию, которая запишется. Инспекторы уточнят, есть ли у томича задолженность, затем свяжутся с ним. Нужно назвать свою фамилию, имя, отчество, ИНН, задать вопрос и номер контактного телефона для обратной связи.

Добавим, «горячая линия» Долгового центра УФНС будет работать по 30 ноября включительно.