Томский театр фольклора «Разноцветье» стал лауреатом I степени на Всероссийском конкурсе «Русская песня – 2020»

Томскому театру фольклора "Разноцветье" стукнуло 30 лет Фото: из открытых источников

В этом году Всероссийский конкурс «Русская песня – 2020» проходил в онлайн-формате. На участие в нем поступило рекордное количество заявок – 483.

Театр фольклора «Разноцветье» представил на конкурс старинную рекрутскую песню «Три садочка» и вокальную композицию «Теплушка» на основе песен военных лет и фольклорных военных частушек, сообщает сайт мэрии Томска.

Профессиональное жюри отметило 27 художественных коллективов и 12 солистов дипломами лауреатов разных степеней, а также определило дипломатов. В номинации «Стилизованный фольклорный ансамбль» в категории «Профессионалы» лауреатом I степени стал муниципальный фольклорный театр «Разноцветье» из Томска.

Всего в конкурсе приняло участие 11 хоровых коллективов, 20 вокальных ансамблей, 14 фольклорных ансамблей, 7 стилизованных фольклорных ансамблей, 1 семейный ансамбль и 29 солистов.

Весной 2021 года муниципальный театр фольклора «Разноцветье» отметит 30-летие творческой деятельности.

Сегодня это один из ярчайших томских профессиональных коллективов, занимающихся сохранением и популяризацией русского фольклора Сибири. Молодым артистам, под бессменным руководством заслуженного работника культуры России Галины Дробышевской, удалось добиться высокохудожественного сценического воплощения обрядового музыкального фольклора.

В репертуаре театра более 200 произведений, собранных в тематические циклы, обрядовые действа, игровые и музыкальные программы: «Песни России», «Томские посиделки», «Весенние игры и хороводы», «Рождественские колядки», «Сибирская свадьба» и много других.

Накануне своего юбилея театр "Разноцветье" запустил новый онлайн-проект «Знакомство с песней». Молодые артисты выкладывают свои новые видеопроизведения на своем сайте: http://multicolors.pro. Здесь же доступны видео и аудиозаписи отдельных фольклорных произведений, которые артисты «Разноцветья» исполняли на протяжении многих лет.