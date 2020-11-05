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На открытом чемпионате России по бодибилдингу и фитнесу в Красноярске томичи вошли в топ-6

Томский бодибилдер завоевал «бронзу» чемпионата
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Томичи показали себя во всей красе на чемпионате страны по бодибилдингу

Томичи показали себя во всей красе на чемпионате страны по бодибилдингу

Фото: из открытых источников

Открытый чемпионат России по бодибилдингу и фитнесу проходил в Красноярске и собрал около 300 спортсменов из 53 регионов России и стран СНГ. Томскую область представляли Владимир Мациевский и Юлия Киямова, сообщает портал администрации региона.

Оба томских спортсмена стали финалистами в своих категориях. Владимир Мациевский занял третье место в категории «Классический бодибилдинг свыше 180 см». Юлия Киямова вошла в финальные топ-6 в категориях «Фитнес-бикини юниорки» на первенстве и «Фитнес-бикини до 164 см» на чемпионате России, однако в призовые тройки не попала, заняв 6-е и 5-е место соответственно.

Команда Томской области заняла 30 место из 53 заявленных на турнире сборных. Призерами командного первенства с большим отрывом стали команды Санкт-Петербурга, Москвы и Челябинской области.

По итогам прошедшего турнира томичи, попав в топ-6, прошли квалификацию в сборную команду России и получили право на участие в международных турнирах в 2020-2021 годах, а Владимир Мациевский представит сборную России уже в следующие выходные на чемпионате мира в Испании.