Rukami: проект биореактора ребят из Томска включен в топ-5 прорывных изобретений школьников страны

Умные ребята из умного города разработали умный биореактор Фото: из открытых источников

Проект биореактора – BET-Earth, который томские школьники из детского технопарка «Кванториум» представили на конкурсе проектов Кружкового движения Rukami, включен в топ-5 прорывных изобретений российских школьников, сообщает портал областной администрации.

В рамках своего проекта Данила Копцев, Артем Бакшеев и Даниил Кабанов разработали новый способ генерации кислорода. Кванторианцы создали биореактор, в нем они выращивают цианобактерии, способные выделять кислород в несколько раз больше, чем растения. Управлять реактором изобретатели планируют с помощью специального приложения.

Всего финалистами всероссийского конкурса в 2020 году стали 100 проектов из 28 регионов России, среди которых есть и другие работы томских школьников.

Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения Rukami – это конкурс проектов, направленный на выявление и популяризацию лучших практик в сфере технического творчества молодежи и проектов технологических энтузиастов.