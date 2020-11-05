В больнице от коронавируса умер известный томский музыкант-виолончелист

Томичи будут помнить своего талантливого земляка-музыканта Фото: из открытых источников

В соцсетях сотрудник PR-службы Томской областной филармонии Татьяна Веснина сообщила о том, что в больнице от коронавируса умер заслуженный артист России, виолончелист, профессор Института культуры и искусств ТГУ, создатель университетского ансамбля скрипачей Виталий Васильевич Максимов. Музыканту было 79 лет.

5 октября Максимов попал в Областную клиническую больницу с инсультом. 12 октября у музыканта поднялась температура и его перевели в томскую Больницу скорой медпомощи.

Он первый исполнитель в Томске ряда произведений Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Э. Денисова. Много лет работал в Томском симфоническом оркестре.

Виталий Васильевич Максимов родился 16 мая 1941 года в Коломне. В Томск приехал в 1968 году, преподавать начал в 90-е. Более 20 лет был профессором кафедры инструментального исполнительства ИИК ТГУ. Создал Ансамбль скрипачей университета и был его художественным руководителем.

Музыкант удостоен званий «Заслуженный артист России» и «Заслуженный профессор ТГУ».