Архитекторы помогут реконструировать крупнейшую историческую усадьбу Томска

Здание на ул. Войкова – объект культурного наследия регионального значения. Фото: из открытых источников

Коллектив архитекторов Томского государственного архитектурно-строительного университета участвует в создании проекта реставрации усадьбы купца Родюкова, сообщила пресс-служба вуза.

В комплекс по ул. Войкова, 6-8, входит семь строений, в том числе особняк под номером 8а, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание выстроено в стиле «ампир», его первый этаж кирпичный, второй – деревянный. Основную часть дома занимают хозяйственные постройки, которые сейчас частично арендуются.

На этом месте будет создан новый креативный кластер, который объединит организации творческой направленности. Работа по созданию проекта уже началась. Специалисты ТГАСУ приступили к первой стадии – исследованию объектов, что подразумевает выполнение обмерных чертежей зданий и историко-архивные исследования.

Как поясняют организаторы, у будущего арт-пространства будет две основные функции – образовательная и развлекательная. В перспективе планируется открыть здесь творческие мастерские, магазины по продаже изделий ручной работы, галереи, коворкинг-зоны, кафе и т. д. Специалисты ТГАСУ также предлагают восстановить утраченный спуск к реке Томи.

Проект реконструкции планируется сдать к весне 2021 года, после чего можно будет приступить к поэтапному ремонту. Завершение работ намечено на 2025 год.

Ранее сообщалось, что творческое пространство «Пенаты» технически открылось в Томске на ул. Войкова в конце октября, однако помещения требуют серьезного ремонта. По предварительным подсчетам, на это потребуется порядка 100 млн рублей, сообщили в Сибирском центре дизайна ТГУ, который выступает инициатором проекта.

Для справки: улица Войкова до 1927 года носила название Знаменской. С 1920-го по 1940-й в бывшей усадьбе Родюкова размещался Дом колхозника.