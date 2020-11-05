В Томской области 6 человек получили бесплатные автомашины

Автомобили от ФСС - средство реабилитации для пострадавших на производстве. ото предоставлено региональным Фондом соцстраха.

- Шестеро жителей Томской области, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, получили новые автомобили LADA Granta. Мероприятие прошло с соблюдением всех мер предосторожности – с использованием масок, перчаток и антисептиков, - сообщила пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС). - Автомобили оснащены в заводских условиях индивидуально для каждого получателя в соответствии с медицинскими рекомендациями, что позволяет водителям чувствовать себя за рулем уверенно и комфортно.

Уточняется, что автомобили передали томичам бесплатно, через 7 лет их заменят другими. Региональное отделение ФСС также оплачивает капитальный ремонт автомобиля и компенсирует расходы на топливо

В ведомстве добавили: автомобили служат средством реабилитации. Их получатели были официально трудоустроены, а значит, застрахованы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что гарантировало их защищенность.