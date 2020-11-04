Шквалистый ветер, снег, метели ожидают Томск и область 5 ноября

Снег, метели и ветер до 25 метров в секунду обещает томичам в четверг неласковый ноябрь. Фото: Из открытых источников

- По области и городу местами ожидается снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра 15-20 м/с, местами шквалистые порывы до 25 м/с, - говорится в сообщении.

Гидрометцентр спрогнозировал на завтра томичам облачную с прояснениями погоду. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления. Ветер северо-западный 8-13 м/с, с усилением 15-20 м/с, местами шквалистые порывы до 25 м/с. Ночью от -1 до -3, днем +1, +3°С.

По области также будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. Ветер северо-западный 8-13 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами шквалистые порывы ветра до 25 м/с. Температура ночью -4, +1, днем -1, +4°С.