Погода в Томске и области в ноябре 2020: от +8 до -22 и много снега

Ночные температуры в ноябре могут быть ниже -20, что для конца осени в Сибири норма. Фото: Из открытых источников

В первой декаде ноября синоптики ожидают колебания температуры воздуха ночью от -2, +3 до -2, -7 °С, местами до -12, днем от +3, +8 до -1, -6 °С. Во второй декаде - понижение температуры ночью от -6, -11 до -17, -22 °С, местами до -27, днем от -1, -6 до -12, -17 °С. В третьей декаде – постепенный рост температурных значений ночью до -12, -17, днем до -6, -11 °С.

Средняя температура воздуха ожидается -7, -9, что около нормы, по северу области -10, -12 °С, что выше нормы на 1 градус.

Количество осадков за месяц предполагается по югу области больше нормы, на остальной территории около нормы (18-54 мм). Снег, в первой декаде мокрый, ожидается в большинстве дней месяца.