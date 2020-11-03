В Томске выбраны участки дорожного ремонта 2021 года рядом с уже приведенными в порядок улицами

Постепенно наиболее важные улицы Томска будут приведены в порядок Фото: из открытых источников

Участки дорожного ремонта следующего года в Томске будут максимально приближены к отремонтированным ранее магистралям. Таким образом, будет выполнено требование о комплексности проводимых работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

При определении размеров финансирования из бюджетов разного уровня будет определен окончательный перечень объектов, готовящихся к ремонту в 2021 году. Сегодня в планы включены участки пр. Ленина от пер. Батенькова до ул. Дальне-Ключевской, ул. Яковлева от ул. Красноармейской до ул. Пушкина, ул. Красноармейской от ул. Яковлева до пр. Кирова, ул. Нахимова от Транспортного кольца до пр. Ленина.

Департамент дорожной деятельности и благоустройства сейчас готовит конкурсную документацию для проведения торгов. Ранее мэр поставил задачу внести в контрактную документацию на ремонт дорог и благоустройство срок для завершения строительно-монтажных работ – 1 сентября. Нарушение этого требования повлечет за собой административную ответственность подрядчиков.

Мэрия Томска намерена увеличить к концу 2024 года долю безопасных магистралей почти до 70%. Сегодня этот показатель в городе составляет около 55%.