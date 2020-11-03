Томичей приглашают поучаствовать в конкурсе фотографии «Призма»

Общий призовой фонд конкурса фотографии составил больше 300 тыс рублей Фото: из открытых источников

Областной выставка-конкурс художественной фотографии «ПРИЗМА» продлится до 10 ноября включительно. К участию в конкурсе приглашаются фотографы Томска и Томской области. Общий призовой фонд конкурса превышает 310 тыс. рублей, - сообщает во вторник пресс-служба региона.

Уточняется, что все участники получат дипломы, победители — денежные премии. Общий призовой фонд конкурса превышает 310 тыс. рублей: Гран-при учрежден в размере 70 тыс. рублей, премии для победителей в четырех номинациях — 40 тыс. рублей, а также восемь специальных призов по 10 тыс. рублей.

Организаторы конкурса добавляют, что работы будут оцениваться по четырем номинациям: «Ученый город», «Все на улицы», «Дороги памяти», «Взгляд». Награждение лучших конкурсантов пройдет на открытии выставки 11 декабря в Томском областном художественном музее.

Конкурсные материалы и заявки принимаются до вторника, 10 ноября (включительно). Бланк заявки, Положение о конкурсе и вся необходимая информация на сайте: http://artmuseumtomsk.ru/page/339/0/604 Конкурсные материалы и заявки принимаются на e-mail: fototomsk_2020@mail.ru

Дополнительная информация: 8 999-619-30-20 (Бушов Ярослав Алексеевич, оргкомитет конкурса).

Цель конкурса — поиск и поддержка талантливых фотографов, демонстрация уникального потенциала и особенностей Томской области, а также создание фотобанка, который станет презентационной основой региона в фотографиях.

Учредитель конкурса – Администрация Томской области, организатор – Томский областной художественный музей.