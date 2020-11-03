Общественные слушания по бюджету Томска на 2021 год пройдут 18 ноября

В гордуме надеются, что активные томичи найдут возможность принять участие в слушаниях. Фото: из открытых источников

Публичные общественные слушания по проекту городского бюджета на 2021 год пройдут 18 ноября 2020-го. Такое решение приняли сегодня депутаты Думы Томска на очередном, втором по счету собрании VII созыва. Предполагается, что ввиду угрозы коронавируса активные горожане смогут принять в них участие в режиме онлайн.

Депутат Владимир Самокиш пояснил, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации предлагается организовать публичные слушания следующим образом: «Выступление представителей мэрии Томска и депутатов, подготовивших доклады, проводится в зале гордумы, а участие неопределенного числа представителей общественности – в режиме видеоконференцсвязи».

Кроме того, общественники смогут задать вопрос представителям администрации и депутатам в электронном виде на сайте Томской гордумы. Как технически будет организовано голосование граждан по ВКС, народные избранники не уточнили.

Как следует из проекта бюджета Томска, доходы городской казны в 2021 году прогнозируются на уровне 16,1 млрд руб., расходы – около 16,98 млрд. Дефицит достигнет 879 млн руб., или 10% от размера собственных доходов. Предельный объем муниципального долга к концу следующего года составит 5,28 млрд руб.