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Общество

Райффайзенбанк одобряет 85% заявок на льготную ипотеку с господдержкой

Средняя сумма займа на новую квартиру составляет четыре миллиона рублей
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Предложение действительно до июля 2021 года, льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Предложение действительно до июля 2021 года, льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Фото: из открытых источников

В рамках программы государственных субсидий Райффайзенбанк выдал более трех миллиардов рублей на покупку новой квартиры в ипотеку. Средняя сумма займа составляет четыре миллиона рублей. В Новосибирске, в частности, средний чек по льготной программе составил 2,47 млн руб. Наибольшим спросом недвижимость в новостройках по льготной ставке пользуется в Москве, Петербурге и Краснодаре.

– Мы анализировали, как повлиял запуск льготной ипотеки на критерии выбора и причины покупки жилья. В итоге выяснилось, что госпрограмма позволила трети респондентов впервые рассматривать покупку недвижимости, а другой трети – подумать о расширении площади квартиры. Ипотека с господдержкой позитивно влияет на рынок, и обращаются за ней, как правило, хорошие заемщики. Об этом говорит высокий уровень одобрения во всех наших регионах, – отмечает Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

В большинстве своем заявки на льготную ипотеку клиенты Райффайзенбанка отправляют через различные онлайн-каналы. Личный кабинет ипотечного заемщика на сайте банка интегрирован с порталом Госуслуг. 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 6,5% на покупку квартиры в новостройке. Предложение действительно до июля 2021 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. в других регионах страны.

Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке просто в личном кабинете на raif.ru. Ее рассмотрят в течение дня, и с момента одобрения предложение будет доступно на протяжении трех месяцев.

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.