«Ковидные» места: в двух респираторных госпиталях Томска открыли дополнительные приемные покои

В Томской области в двух больницах появились дополнительные отделения для "ковидных" больных Фото: из открытых источников

Приемные покои больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы с сегодняшнего дня, 2 ноября, будут принимать пациентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывающих «по скорой помощи», - сообщает пресс-служба региона.

Уточняется, что такое решение принято департаментом здравоохранения Томской области, в связи с увеличением пациентов, поступающих в медико-санитарную часть № 2 Томска.

«Организация дополнительных приемных покоев в респираторных госпиталях на базе больницы скорой помощи и Томской районной больницы позволит сразу взять на себя тех пациентов, у которых подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией, сократив срок ожидания медпомощи, - прокомментировал Сергей Дмитриев, начальник департамента здравоохранения Томской области.

Он добавил, что коечный фонд приемно-сортировочного отделения МСЧ № 2 расширен с 80 до 150 коек. Раньше там определялся диагноз и проводились все диагностические исследования.

Сергей Дмитриев также отметил рост обращений за прошедшие выходные по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ № 2. Люди стали скапливаться в коридорах больницы. Однако, по его словам, врачи оказали помощь всем поступившим пациентам, даже в таких стесненных условиях.