Томич отравился угарным газом в пожаре

Троих томичей спасли вчера огнеборцы, один серьезно пострадал. Фото: Из открытых источников

Вчера произошел пожар в двухэтажке на ул. Короленко в Томске. Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 9.04. Прибывшие пожарные успели спасти троих человек. Пострадал мужчина 1984 года рождения, который получил ингаляционное отравление угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

- Ликвидировать огонь удалось в 9:27. В результате в квартире на 1 этаже частично обгорели и закоптились стены, личные вещи и мебель жителей, стеклопакет. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров. К тушению привлекались 7 единиц техники и 25 человек. Причина возгорания устанавливается, - добавили в ведомстве.