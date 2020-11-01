МЧС: 49 человек эвакуированы в ночном пожаре на Алтайской в Томске

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В ночь с субботы на воскресенье произошел пожар в одном из подъездов 10-этажного дома на Алтайской, 89 в Томске. В доме обгорели электрощитки со второго по девятый этаж. Спасатели эвакуировали 49 человек, – сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Пожарные получили сообщение о возгорании в многоэтажке на Алтайской, 89, сегодня в 00:25 по местному времени.

"В одном из подъездов обгорели электрощитки с второго по девятый этажи. Пожарными по лестничным маршам с помощью спасательных устройств было спасено 49 человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар потушили в 01.12. В ликвидации пожара было задействовано 24 человека и шесть единиц техники.